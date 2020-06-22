جوني ديب يشارك بصوته في المسلسل الكارتوني "Puffins"

تم اختيار النجم الأمريكي جوني ديب، للمشاركة بصوته في سلسلة رسوم متحركة جديدة بعنوان "Puffins" من إنتاج شركة Iervolino Entertainment الإيطالية.

"Puffins" عبارة عن سلسلة حلقات رسوم متحركة قصيرة، تتكون من 250 حلقة، الواحدة مدتها خمس دقائق وتحكي مغامرات مجموعة من الطيور.

وقالت الشركة المنتجة "Iervolino Entertainment" في بيان لها: "المسلسل سيعزز الرسائل الإيجابية من خلال نسج مواضيع هامة مثل المساواة بين الجنسين وحماية البيئة"، بحسب موقع Variety.

تعاون "ديب" وشركة "Iervolino"، مؤخرًا في فيلم "Waiting for the Barbarians"، من إخراج Ciro Guerra، وشارك في البطولة، مارك ريلانس وروبرت باتينسون، والذي سيتم إصداره رقميًا في الولايات المتحدة بعد أن تعطلت خطط إصداره السينمائي بسبب وباء كورونا.

وقالت شركة "Iervolino"، في بيان: "يسعدنا أن نلتقي مع جوني لمشروع ثانٍ وجوني أظهر إيمانًا بالمشروع".

سيتم إنتاج Puffins "بين استوديوهات Iervolino Entertainment في روما واستوديوهات Iervolino في صربيا.

وترشح جوني ديب لجائزة أوسكار 3 مرات، عن فيلم قراصنة الكاريبي عام 2004، وFinding Neverland عام 2005، وفيلم Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street لكنه لم يحصدها ولا مرة.

وشارك "ديب" مؤخرا في فيلم "ميناماتا"، الذي عرض في مهرجان برلين السينمائي 2020، جسد خلال الفيلم، دور مصور الحرب الأمريكي الشهير دبليو يوجين سميث، الذي ساعد في لفت انتباه الناس إلى التسمم المفاجئ الذي وقع في مدينة ميناماتا في محافظة كوماموتو في اليابان، وراح ضحيته الكثير، واستمر هذا الوباء ما يقرب من 34 عامًا.

الفيلم مأخوذ عن كتاب بنفس الاسم لكل من المؤلفين "أيلين إم سميث" و"دبليو يوجين سميث"، والصادر في عام 1975.