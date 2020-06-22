خبراء التعليم في صالون ثقافي:التعليم الإلكتروني هو المستقبل لمواجهة أزمة التمويل

ناقش الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم، ووزير التعليم العالي، ورئيس جامعة المنصورة الأسبق، التعليم في ظل جائحة "كوفيد-19"، وتأثير جائحة كورونا على التعليم وحدود الاعتماد على آليات التعليم عن بُعد في التعامل من الوضع الجديد، حضر الصالون د.عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، ود.الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، ود.سعد الجيوشي وزير النقل الأسبق، ود.عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل،ود. حسام بدراوي الخبير في مجال التعليم ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي السابق بمجلس الشعب.

وأشار الصالون إلى أهمية التعليم عن بُعد حتى بصرف النظر عن أزمة كورونا أو أي أزمات أخرى متوقع أن يشهدها العالم مستقبلا، وكذا دور القطاع الخاص في هذه المنظومة وضرورة تحديث وتطوير البنية الأساسية التكنولوجية، وهذا ما تفعله الحكومة المصرية حاليا وأيضا الاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى.

وتناول اللقاء استراتيجيات ومستقبل التعليم المصري من الأطروحات المهمة والملحّة وأهمية وجود رؤية ثابتة لا تتغير مع الأشخاص، منوِّهين بأهمية الجانب التربوي والاأنشطة بالنسبة للطلاب، مشددين على أهمية معالجة إشكالية فكرة تقبل الشهادات الممنوحة من خلال التعليم عن بُعد، مشيرين إلى أن الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب أكثر استيعابا ومعرفة بوسائل التكنولوجيا الحديثة، وربما يحتاج المعلمون للتدريب أكثر على التعامل مع هذه الوسائل.

رئيس الوزراء الأسبق يتحدث عن استشراف توازن القوى العالمية والإقليمية في مرحلة ما بعد كورونا

ونوّه المتحدثون بـ"التعليم الإلكتروني عن بُعد"، إذ يُسهم في حل أهم المشكلات العملية التعليمية وهي التمويل، مؤكدين أن التعليم عن بُعد يصلح للكليات العملية والنظرية لكن بدرجات متفاوتة.

وسيبحث صالون جمال الدين الثقافي في حلقاته النقاشية المهمة، غدا، "استشراف توازن القوى العالمية والإقليمية في مرحلة ما بعد كورونا" وسيتحدث فيه عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، والسفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق.

ويضم الصالون الثقافي نخبة من الوزراء والمسؤولين والمثقفين وأساتذة الجامعات والخبراء في مجال العمل العام، وتناول الصالون في حلقاته الماضية قبل أزمة كورونا موضوعات أدبية واجتماعية تثير اهتمام المشاركين مثل التعليم والبحث العلمي والصحة والإسكان والصحافة والإعلام، والتغييرات المناخية، وسلوك المصريين، والثروة الرقمية، وسلامة المواطنين في وسائل النقل، وإعلاء دولة القانون، والحفاظ على حقوق مصر في نهر النيل، وكيفية تفكيك الفكر الإرهابي، وعلاقة العرب بالغرب، والمشكلة السكانية وعلاقتها بالتنمية، وطريق الحرير، والدروس المستفادة من حرب أكتوبر، ومستقبل الاستثمار في السوق العقارية المصرية، وحلقة نقاشية حول طب رعاية المسنين ودور ثورة 1919 في بلورة الوطنية المصرية، كما ناقش الصالون أيضا تأثير سياسات الرئيس الأمريكي على منطقة الشرق الأوسط وقوة مصر الناعمة ومصر 2050.