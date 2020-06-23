"عشان النار اللي في قلب أمي تبرد".. شاب يطعن قاتل شقيقه أمام المحكمة

"قتل أخويا وكنت عايز اقتله، عشان النار اللي في قلب أمي تبرد".. بهذه الكلمات اعترف شاب بالشروع في قتل متهم، أثناء عرضه علي نيابة الهرم، للنظر في تجديد حبسه، بتهمة القتل.

وشرح الشاب العشريني، تفاصيل الواقعة في محضر الشرطة، وأقر أنه خطط للجريمة للثأر من قاتل شقيقه، فارتدى روب محاماة، ووقف أمام نيابة الهرم لينفذ مخططه.

"ضربته بالسكين بس الحراس مسكوني قبل ما أقتله".. هكذا واصل المتهم شرح تفاصيل الواقعة، بعدما نسبت له النيابة تهمة الشروع في القتل، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.

بدأت الواقعة، أثناء اقتياد رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أحد المتهمين المتورطين فى جريمة قتل، للعرض على نيابة الهرم، لنظر تجديد حبسه، إلا أن شاب يرتدى روب محامى، حاول طعنه بسلاح أبيض، ليتمكن أفراد القوة الأمنية من إحباط محاولته وضبطه.

اعترف الشاب المضبوط، أنه حاول الحصول على الثأر، بقتل المتهم، المتورط فى قتل شقيقه، وحرر محضر بالواقعة.