أحمد جمال يدعم أبطال الأوليمبياد بأغنيته الجديدة "جيل بطل"

طرح المطرب أحمد جمال، أغنيته الجديدة "جيل بطل"، من إنتاج شركة الروابط الرياضية وتوزيع ديجيتال ساوند، وهي من كلمات حسن كمال ومن ألحان محمد عزيز وتوزيع كل من إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب مع المخرج تامر الضبع.

والأغنية الجديدة تم إنتاجها لدعم أبطال الألمبياد المصريين المشاركين في أولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا.

وصرح المطرب أحمد جمال، في بيان له، عن سعادته بالغناء لأبطال مصر المشاركين في أوليمبياد طوكيو 2021، بأغنية "جيل بطل"، والتي تخاطب أيضا الجيل الحالي بشكل عام.

وأضاف "جمال"، أنه يتمنى أن تكون الأغنية في صورة تحفيزية للشباب وأبطال مصر، كما يتمنى عودة مصر بالكثير من الميداليات من اليابان، لتزيد انتصارات الشعب المصري

وتقول كلمات أغنية، "جيل بطل" :.. (يا صاحبي طمني عليك.. وعلي الحبايب والجيران.. مشتاق لصوتك ولعينك.. وللشوارع والمكان.. وياجيل بطل..شوف إيه حصل ما احنا قابلنا حاجات كتير فيه خير وشر.. وأهو كله مر وبقي الصغير فيك كبير).