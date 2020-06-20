عن مشاركته في "قبل الأربعين".. أحمد جمال سعيد: "أوعدكم بفيلم قوي"

يستعد الفنان الشاب أحمد جمال سعيد، لخوض تجربة سينمائية جديدة خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع المخرج معتز حسام الدين.

ونشر "جمال" عبر حسابه على موقع "انستجرام"، صورة له من داخل الشركة المنتجة، بعد التعاقد معه على المشاركة في فيلم "قبل الأربعين".

وعلق "جمال"، على الصورة قائلا، "قبل الأربعين، اللهم كرمك وتوفيقك يارب، أوعدكم بفيلم قوي جداً بإذن الله تعالى".

ويضم فيلم "قبل الأربعين"، الفنانة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، معتز هشام، لبنى ونس، جميل برسوم وغيرهم، وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي، ومن سيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.

وشارك أحمد جمال سعيد، خلال موسم رمضان 2020، بـ 3 أعمال، هم مسلسل "الاختيار"، حيث جسد شخصية الشهيد وائل كمال، ومسلسل "ونحب تاني ليه"، مع ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي، و مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال ورياض الخولي.