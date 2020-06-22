محمد ممدوح يعزي أوس أوس في وفاة نجله: ربنا يصبرك على فراقه

نعى الفنان محمد ممدوح، نجل الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، الذي رحل في ساعة متأخرة مساء الأحد.

وكتب "ممدوح"، عبر حسابه على موقع انستجرام، "البقاء لله يا حبيبي، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبرك على فراقه".

وكان الطفل "علي"، نجل الفنان "أوس أوس"، والذي يبلغ من العمر 3 أشهر، قد وافته المنية أمس، بعد سقوطه على وجهه في المنزل.

ودفن نجم مسرح مصر أوس أوس، طفله الرضيع البالغ عمره 3 أشهر، مساء أمس، داخل مقابر الأسرة.

كان الفنان "أوس أوس"، شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "اتنين في الصندوق" مع حمدى المرغنى، وبيومى فؤاد، حجاج عبدالعظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى.