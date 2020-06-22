شيماء سيف ناعية نجل "أوس أوس": ربنا يصبر قلبك

قدمت الفنانة شيماء سيف، تعازيها للفنان محمد أسامة، الشهير بـ "أوس أوس"، في وفاة نجله الرضيع "علي"، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد.

وكتبت "شيماء"، عبر حسابها على "إنستجرام، "البقاء لله فى وفاة الطفل علي محمد أسامة عمره 3 شهور ربنا يرحمه ويصبر قلب أهله ويجعله شفيع ليكم يارب دعواتكم ليهم ربنا يصبر قلبهم".

ودفن نجم مسرح مصر أوس أوس، طفله الرضيع البالغ عمره 3 أشهر، مساء أمس، داخل مقابر الأسرة

كان الفنان "أوس أوس"، شارك في السباق الرمضاني بمسلسل "اتنين في الصندوق" مع حمدى المرغنى، وبيومى فؤاد، حجاج عبدالعظيم، انتصار، وعدد كبير من الفنانين، تأليف لؤى السيد، إخراج محمد مصطفى.