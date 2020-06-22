ضبط وإحضار لعامل شوه وجه خطيبته بمادة كاوية بعد قرار الانفصال بالخانكة

قررت نيابة الخانكة، برئاسة المستشار باسم عبدالباقي، ضبط وإحضار شاب لقيامة بسكب مياه نار على فتاة لفسخها الخطبة، كما أمرت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وظروفها وسؤال شهود عيان الواقعة وعرض المجني عليها على الطب الشرعي.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت إخطارا من مركز الخانكة مفاده إصابة "ندى إيهاب" وتشويه وجهها وجسدها على يد شاب ألقى عليها مادة كاوية.

انتقل العميد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، وتبين أن هناك خلاف بين الشاب المتهم و يدعى "يحيى محمد"، وشهرته إسلام التركي، من محافظة المنوفية والمجني عليها بسبب فسخها خطبتهما لعدم توافق الطرفين ويوم الواقعة التقى بها بدائرة المركز وقرر الانتقام منها فقام بإلقاء مياه النار على وجهها وجسدها، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وقالت المجني عليها في التحقيقات أن الواقعة حدثت الخميس الماضي في قرية الجبل الأصفر بعد 8 أشهر من خطبتها للمتهم مشيرة إلى أنها أصيبت بحروق من الدرجة الثالثة بعدما قررت الانفصال عن خطيبها المتهم، وأكدت له عدم رغبتها في استكمال تلك الخطبة، لكنه هددها أنه لن يتركها ولن تكون لغيره.

وأضافت أنها فكرت في فسخ الخطبة بسبب أنانيته المستمرة فدائما لا يرى سوى نفسه ورغباته حيث لم تستطع التغلب على هذه الصفات أو تغييرها لديه.

وقال والد المجني عليها أن ابنته قررت إنهاء علاقتها بخطيبها بعد اكتشافها اختلافه عنها وردت له المصوغات الذهبية وسلمتها لأهله فتتبعها بموتوسيكل وقام بإلقاء مادة كاوية عليها أصابتها بحروق وتشوهات خطيرة حتى تحول وجهها إلى كتلة سوداء.