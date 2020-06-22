"بنك أوف أمريكا" يرفع توقعاته لخامي برنت وغرب تكساس

توقع بنك أوف أمريكا، رفع توقعاته لخامي برنت وغرب تكساس، جيث أعلنت التوقعات لخام برنت في 2020 وصوله إلى 43.70 دولار للبرميل من 37 دولارا للبرميل، ولخام غرب تكساس الوسيط إلى 39.70 دولار للبرميل بدلا من 32 دولارا.

كما رفع البنك توقعاته لخام برنت في 2021 إلى 50 دولارا ولخام غرب تكساس الوسيط إلى 47 دولارا للبرميل.

وعن 2022، أعلن بنك أوف أمريكا، توقعاته لخام برنت إلى 55 دولارا للبرميل بدلا من 50 دولارا، ولخام غرب تكساس الوسيط إلى 50 دولارا للبرميل.

ويقول البنك إن رؤيته الإيجابية تعكس مسارا أسرع لتعافي الطلب، وتخفيضات عالمية كبيرة للإنفاق الرأسمالي وقوة تحالف أوبك+.