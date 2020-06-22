مصرف ألماني يتوقع تراجع الطلب العالمي على الدولار الأمريكي

توقع مصرف "دويتشه بنك" الألماني، تراجع الطلب العالمي على الدولار الأمريكي، باعتباره "ملاذا آمنا للمستثمرين، بفعل العكوسات التي تواجهها أسواق العملات العالمية تحت ضغط من مخاوف اندلاع موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد، وسط استمرار تزايد أعداد الإصابات عالميا.

وقال كبير المحللين الاستراتيجيين للبنك في آسيا، سمير جويل، في تصريحات لشبكة "سي إن بي سي " نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم، إنّه يبدو أنّ الطلب العالمي على "العملة الخضراء" الدولار، كملاذ وقت الأزمات يتراجع، محذرا من أنّ تجدد تفشي جائحة فيروس كورونا قد يضعف من قيمة الدولار أمام سلة العملات الرئيسية، وربما حتى أمام اليوان الصيني.

وأضاف أنّ ما يزيد الأمور تعقيدا، هو أنّ استراتيجية الخروج من العزل" التي وضعتها الولايات المتحدة تبدو متواضعة بالمقارنة بدول العالم الأخرى، حيث تشير تقديرات البنك إلى أنّ غالبية المناطق الأوروبية على سبيل المثال ستتستأنف نشاطها الاقتصادي أسرع من الولايات المتحدة.

وعن توقعاته بشأن اليوان الصيني، قال المحلل لدى مصرف "دويتشه بنك" إنّ العملة الصينية شهدت استقرارا "نوعا ما" خلال الفترة الماضية في ظل توجه الدول لفتح الأسواق المالية تدريجيا ، وضخ المزيد من الأصول المقومة بالعملة المحلية، ما يجعل التقديرات أكثر إيجابية للعملية الصينية.

ورأى أنّ الفترة المقبلة قد تشهد وفقا للمعطيات السابقة، تحقيق اليوان الصيني مستوى مرتفع أمام الدولار الأمريكي، لا سيما مع تجديد البنك الفيدرالي الأمريكي تعهداته بشأن الإبقاء على معدل الفائدة منخفض لبعض الوقت، في ظل مساعي البنك لدعم الأسواق المالية أمام تداعيات انتشار وباء كورونا.

وكانت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، أعلنت تسجيل يومي الجمعة والسبت الماضيين أعلى معدل إصابات يومي بفيروس "كورونا" منذ الأول من مايو الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في بيان أمس، تسجيل قفزة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم على خلفية رصد 183.020 حالة خلال 24 ساعة، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية للإصابات العالمية أكثر من 8 ملايين و700 ألف إصابة، وتحديدا "8.722.233، في 196 بلدا ومنطقة منذ بداية تفشي جائحة "كورونا" شهدت الأمريكتان العدد الأكبر من الإصابات، وأكثر من 461 ألف حالة وفاة.