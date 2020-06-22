الموعد والقنوات الناقلة لمباراة بولونيا ويوفنتوس اليوم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب "ريناتو دال آرا"، لمشاهدة مباراة الإياب المرتقبة بين بولونيا ويوفنتوس، في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الـ27 لبطولة الدوري الإيطالي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن"، ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها مواعيد مباراة بولونيا ويوفنتوس والقنوات الناقلة لها فيما يلي:

موعد مباراة بولونيا ويوفنتوس

تنطلق مباراة بولونيا ضد يوفنتوس في تمام 9:45 مساء اليوم الاثنين الموافق 22 يونيو الحالي بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 11:45 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة بولونيا ويوفنتوس

ومن المقرر أن تذاع مباراة بولونيا ضد يوفنتوس، عبر قنوات beIN Sports FR HD 1، Sport TV 4 Potugal.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

يدخل يوفنتوس المباراة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، بينما يحتل بولونيا المركز العاشر برصيد 34 نقطة.