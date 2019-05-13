الدوري الإيطالي ومسلسل ولد الغلابة وتوتنهام.. أبرز تريندات "جوجل"

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ترتيب الدوري الإيطالي

ُتقام اليوم الاثنين، الثالث عشر من شهر مايو الجاري، بعض المواجهات القوية، ونشرت "الوطن" مواعيد بث المباريات.

13 مايو تعرف على أبرز مباريات اليوم

مسلسل ولد الغلابة الحلقة7

أحداث ساخنة شهدتها الحلقة السابعة من مسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا، والذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، حيث حاول الفنان أحمد السقا، الذي يُجسد شخصية "عيسى"، تبرير سبب غيابة عن زفاف شقيقته الفنانة إنجي المقدم، والتي تقدم شخصية "صفية"، بعد أن رفض عيسى إخبارهم بأنه كان في قسم الشرطة بسبب وصل أمانة للفنان محمد ممدوح، والذي يُجسد شخصية ضاحي.

ولد الغلابة الحلقة 7: وفاة والدة السقا وزاوج شقيقته سريا من ضاحي

ليفربول ضد وولفرهامبتون

أشاد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي بالمستوى الرائع الذي قدمه لاعبو الفريق هذا الموسم، برغم التحديات التي واجهوها وكل الظروف التي كانت ضدهم.

بوكيتينو يوجه إنذارا لـ"ليفربول" قبل نهائي دوري الأبطال

في لقطة حماسية تعكس اهتمام الأطفال بكرة القدم في مدرجات الدوري الإنجليزي، حرص طفل صغير في مدرجات فريق وولفرهامبتون بالإشارة بأصابعه إلى جماهير ليفربول الإنجليزي ليعلن عن نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبرايتون في الجولة الأخيرة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

بالصور طفل وولفرهامبتون ينقل نتيجة سيتي إلى جمهور ليفربول في المدرجات