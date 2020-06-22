لخلافات الجيرة.. إصابة 4 في مشاجرة بشوارع زفتى

شهدت قرية العايشة التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، اليوم، نشوب مشاجرة حامية، اُستخدمت فيها الأسلحة البيضاء والشوم بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات الجيرة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 4 بكدمات وسحجات وجروح سطحية وقطعية، ونُقلوا على إثرها إلى طوارئ مستشفى زفتى العام.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز زفتى، يفيد بوورد بلاغ من شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بين عائلتين أصيب خلالها كل من "الرفاعي م ال" 49 سنة ، و"أحمد ع ا " 30 سنة، ومقيمان بقرية العايشة، و"هاني ذ ا " 35 سنة، و"هانم ب ف" 37 سنة، ومقيمان بقرية دمنهور الوحش، وجميعهم مصابون بجروح وكسور متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام.

وانتقلت القيادات الأمنية مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة إلى مكان الواقعة، وتم فرض السيطرة الأمنية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.