الأرصاد تحذر من الشبورة غدا.. والعظمى بالقاهرة 36

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس حار على القاهرة والوجه البحري، ونزول شبورة خفيفة والرياح معتدلة، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء، أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري ليلا، وأن تشهد السواحل الشمالية طقس لطيف، وأن يشهد شمال الصعيد وجنوبه طقس معتدل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، كما يلي:

القاهرة 36 23

الإسكندرية 27 21

مطروح 28 21

سوهاج 43 26

قنا 44 28

الأقصر 44 28

أسوان 45 29