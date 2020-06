خضوع الكوميديان D.L. Hughley للعزل الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلن الممثل الكوميدي "D.L. Hughley"، عن إصابته بفيروس كورونا، بعدما سقط على خشبة المسرح، أثناء عرض لها.

وذكرت وسائل الإعلام أن الممثل الكوميدي البالغ من العمر 57 عاما، فقد وعيه أثناء أدائه أستاند آب كوميدي، وهو ما نشره موقع los angeles times

وتم نقله إلى المستشفى، بعدها نشر "Hughley"، مقطع فيديو على "تويتر"، قال فيه إنه عولج من الإرهاق والجفاف بعد ذلك.

يقول الممثل في الفيديو: "لقد أثبتت الاختبارات أنها إيجابية لكورونا، وأضاف: "الأمر الذي أذهلني إني كنت بدون أعراض. لم يكن لدي أي أعراض".

ومن المنتظر أن يمكث "Hughley" في الحجر الصحي في غرفته بفندق ناشفيل لمدة 14 يومًا.

وD.L. Hughley كوميديان شارك في أكثر من فيلم ومسلسل، كما أنه يؤدي عددا من عروض الأستاند آب كوميدي.

ومن بين المسلسلات التي شارك فيها D.L. Hughley، The Fresh Prince of Bel-Air ، و The Hughleys ، و Glory Daze