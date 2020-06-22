كوريا الجنوبية تكافح "موجة ثانية" من فيروس كورونا

قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية للمرة الأولى، اليوم، إنها تواجه "موجة ثانية" من انتشار فيروس كورونا المستجد تتركز حول العاصمة الكثيفة السكان، وأن بداية هذه الموجة كانت عطلة في مايو.

وفي السابق، قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الموجة الأولى من الفيروس في كوريا الجنوبية لم تنته قط في حقيقة الأمر.

ونقلت وكالة "رويترز" عن جيونج إيون كيونج، مديرة المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، القول إنه بات واضحا أن عطلة أسبوعية في أوائل مايو كانت بداية موجة ثانية من الإصابات تركزت بشكل كبير في منطقة سيئول الكبرى التي شهدت القليل من الإصابات في السابق.

وتابعت: "في منطقة العاصمة، نعتقد أن الموجة الأولى كانت من مارس إلى أبريل وكذلك من فبراير إلى مارس.. بعد ذلك نحن نرى أن الموجة الثانية التي تسببت فيها عطلة مايو مستمرة".