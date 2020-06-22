تراجع الوفيات اليومية بكورونا في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ مارس

أعلنت بريطانيا، اليوم، تسجيل 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أقل حصيلة لضحايا الجائحة على أساس يومي منذ مارس الماضي.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة تعكس الوضع حتى الساعة 17:00 من يوم 21 يونيو، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة بواقع 15 حالة، لتصل إلى مستوى 42647، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ويمثل هذا الرقم انخفاضا كبيرا في الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا التي كانت تتجاوز في الأيام الماضية حاجز الـ100 حالة، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 18 يونيو، 135 متوفيا، وفي 19 يونيو، 173، وفي 20 يونيو، 128.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 958 حالة جديدة ليبلغ مستوى 305289.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع ملموس في مؤشر الإصابات اليومية في المملكة المتحدة مقارنة مع بيانات الأيام الأخيرة، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 18 يونيو، 1218 حالة، وفي 19 يونيو، 1346، وفي 20 يونيو، 1295، وفي 21 يونيو، 1221.

وتعتبر بريطانيا، الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والخامسة من حيث حصيلة الإصابات.