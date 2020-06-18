بريطانيا: الصين وروسيا وإيران يحاولون استغلال أزمة كورونا

قالت بريطانيا، اليوم الخميس، إن الصين وروسيا وإيران يحاولون استغلال مواطن الضعف التي أظهرها تفشي فيروس كورونا، وسط تلميحات إلى أن بكين استخدمت الأزمة لسن تشريع أمني جديد لهونج كونج.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب لـ "سكاي نيوز"، إن فيروس كورونا والتحديات التي خلقها أتاحت فرصة أو ما تعتبر فرصة لمختلف الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية عبر الإنترنت، ومن خلال وسائل أخرى، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف "راب"، "رأينا ذلك فيما يتعلق بهونج كونج، أظن أن بعض الناس يقولون، ومن الصعب معرفة ما إذا كان ذلك صحيحا أم لا، إن قانون الأمن الوطني يجري طرحه في وقت ينصب فيه اهتمام العالم على فيروس كورونا".

وتعرضت الحكومات في مختلف أنحاء العالم لضغوط شديدة بسبب تفشي الفيروس التاجي، الذي يعتبر أكبر أزمة للصحة العامة منذ تفشي الإنفلونزا عام 1918م.

وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باللوم مرات عديدة على الصين في تفشي المرض، لدرجة وصفه بـ"الفيروس الصيني".

ونفت الصين وروسيا مرارا سعيهما لاستغلال الغرب، وقالتا إن الكثير من المزاعم تشير إلى هستيريا معادية للصين أو روسيا.

وقال راب، "نعلم بالتأكيد أن روسيا تشارك بشكل منهجي في التضليل والدعاية عبر الإنترنت ووسائل أخرى، ويشارك آخرون في نفس الأمر أيضا.. الصين وإيران، لكنني لا أعتقد أن هذا كان له أي تأثير على العملية الانتخابية في المملكة المتحدة".