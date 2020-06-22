جامعة مطروح تنتهي من استلام أبحاث طلاب سنوات النقل

أعلن الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم، انتهاء المدة المقررة لرفع الرسائل البحثية لطلاب سنوات النقل بجميع كليات الجامعة، والتي امتدت فى الفترة من 6 حتى 20 يونيو الجاري.

وقال "النجار" إن برنامج "ابن الهيثم" هو المنصة الإلكترونية التى استقبلت الرسالة البحثية لطلاب الكليات بجامعة مطروح.

وأضاف أن الجامعة تُسخر جميع إمكانياتها فى إطار التحول الرقمي، مؤكدًا طرح جميع موضوعات الأبحاث للطلاب للاختيار من بينها بحرية، بعد تعريفهم بالرسالة البحثية ومكوناتها.

وأوضح سيادته أن الجامعة راعت في اختيار عناوين موضوعات الأبحاث الإلمام بالمقررات الدراسية التي درسها الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني، بما يتناسب مع طبيعة الدراسة فى كل كلية.

وأكد رئيس الجامعة، أنه تابع وبشكل دوري خلال فترة رفع الطلاب لرسائلهم البحثية مع العمداء النسب المئوية وإعداد الطلاب الذين رفعوا أبحاثهم، موضحًا أنه يجرى الآن تصحيح الرسائل البحثية التى تم رفعها، وستُعلن نتائجها فور الانتهاء من عملية التصحيح.