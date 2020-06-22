طهران ترسل صندوق الطائرة الأوكرانية الأسود إلى باريس خلال أيام

أبلغ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره الكندي، بأن طهران سترسل صندوق الطائرة الأوكرانية المنكوبة إلى فرنسا خلال الأيام المقبلة.

وفي اتصال هاتفي أكد ظريف لنظيره الكندي فرنسوا فيليب، أن قرار إرسال الصندوق الأسود إلى فرنسا قد اتخذ، وأنه سيتم تنفيذه في أسرع وقت، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأعلن ظريف مجددا استعداد بلاده لتسوية كافة القضايا القانونية العالقة بشأن الطائرة الأوكرانية، بما في ذلك تعويض عوائل الضحايا، وتعويض خسائر شركة الطيران الأوكرانية، وقال إن طهران أبلغت كييف بذلك، مشيرا إلى أنها لم ترسل أي وفد للبحث في التعويضات.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيانها، إن تفشي فيروس كورونا، وتوقف العديد من الرحلات الجوية بين دول العالم، أدى إلى تعليق قراءة الصندوق الأسود، والتعاون مع الدول المعنية في ملف الطائرة الأوكرانية.

وتتهم دول على علاقة بالملف طهران بالتنصل من مسؤولياتها تجاه تحطم الطائرة، من حيث قراءة الصندوق الأسود أو تعويض الخسائر، وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده ستلجأ إلى المحاكم الدولية في حال عدم وفاء إيران بالتزاماتها المتعلقة بملف الطائرة.

ورفضت طهران في وقت سابق تسليم الصندوق الأسود لأوكرانيا أو فرنسا أو شركة بوينج الأمريكية، وطالبت باريس وواشنطن بتجاوز العقوبات، وإرسال معدات تقنية تمكنها من قراءة الصندوق، وقالت إنه لم يتم الرد على طلبها.

وأسقطت دفاعات إيران الجوية خطأ طائرة بوينج أوكرانية 737 فوق طهران وهي في رحلة إلى كييف يوم 8 يناير، بعد دقيقتين من إقلاعها، ما تسبب في مقتل 167 راكبا وطاقمها المكون من 9 أفراد.