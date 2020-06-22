"قطاع الأعمال" يكشف تفاصيل التعاقد على تصنيع 125 ألف سيارة بمصنع النصر

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل التعاقد على إنتاج سيارات كهربائية مع إحدى الشركات الصينية، بشركة النصر للسيارات.

وقال توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الحكومة تتفاوض مع الشركة الصينية منذ 9 شهور، وأن التفاوض توقف لـ4 أشهر نظرًا لوجود الشركة في مدينة ووهان الصينية.

وأوضح توفيق أنه تم توقيع مذكرة تفاهم، وأنه خلال 3 شهور ستكون موجودة الدراسات التفصيلية لإنشاء المصنع، مشيرًا إلى أن شركة النصر للسيارات تم تصفيتها وأعيدت عام 2016 ويوجد فيها 125 عاملا، وأنه سيتم تعيين عدد آخر من العمال في وقت لاحق.

وأشار إلى أن المصنع سينتج نوعين من السيارات، أحدهما للاستخدام الشخصي والآخر للاستخدام كسيارات أجرة بطاقة 25 ألف سيارة سنويًا، لافتًا إلى أنه سيتم استيراد الشاسية والبطارية والماتور، وأن مصر ستصنع الجسم الخارجي وباقي المكونات بنسبة تكوين محلي 40%، معتبرًا أنها نسبة جيدة ومعرضة للزيادة مستقبلًا.

وأثنى توفيق على مصنع النصر للسيارات وصيانته التي وصفها بالرائعة معتبرًا أن المستقبل للسيارت الكهربائية حول العالم، مؤكدًا على أن استهلاك مصر للسيارات يصل لـ200 ألف سيارة سنويًا.