هشام توفيق: المالية تمول قطاع الأعمال بمليار و300 مليون جنيه سنويا

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الإدارة هي المسئولة عن حسن استخدام الموارد بشركات القطاع، ولكن للأسف كان هناك سوء إدارة للموارد على مدى سنوات.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، خلال مناقشة تعديل قانون قطاع الأعمال العام، إن الـ 32 شركة للغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال تخسر.

وتابع "توفيق": وزارة المالية تمول قطاع الأعمال سنويا بقيمة مليار و300 مليون، وبالطبع المسؤولية لا يتحملها وزير حال أو سابق، ولكن أخطاء منذ عشرات السنين، وهناك خطة تطوير تستلزم التعديل التشريعي، وبدون هذا التعديل لن يكون لاستراتيجية التطوير أي قيمة.

وقال أيضا وزير قطاع الأعمال: "حللنا الفساد ووجدنا هناك تفاوتا رهيبا في المرتبات في 126 شركة، ويتم معالجة ذلك ضمن التطوير، ونسعى لتفعيل الأجر بالإنتاجية ووضع لوائح جديدة بعد القانون لإنهاء هذا التفاوت، فهناك عاملون يحصلون على أرباح 18 شهرا، وهناك شركات لا تحصل على أرباح، وهناك عاملون يحصلون على "مشاتي ومصايف".

وأضاف توفيق "فيه شركات مش هنقدر نعمل معاها حاجة، مثل مصنع لإنتاج الطرابيش، مهما عملت مش هقدر أعمله حاجة، مبقاش فيه طرابيش، وخطة التطوير تشمل نحو 70 شركة".

ووجه توفيق حديثه للنواب قائلا: "لو عايزين نحافظ على الوضع كما هو يبقى ما أطلبش حاجة من قطاع الأعمال، إحنا مش سحرة".