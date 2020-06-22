خطة وموازنة البرلمان: موازنة الدولة الحالية هي الأضخم في تاريخ مصر

قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة الحالية هي الأضخم في تاريخ مصر وقدمتها الحكومة قبل جائحة كورونا، شارحا أن الموازنة تم تقديمها قبل 31 مارس وكانت الجائحة في بدايتها ولم تأخذ الموازنة في الاعتبار آثار الكورونا وتداعيتها في مارس وأبريل ويونيو وحتى الآن، ولذلك وزارة المالية اختارت البديل وهو تقديم الموازنة الأصلية التي كانت قد أعدتها من قبل، ووزير المالية قدم بيانا ماليا، ووزيرة التخطيط قدمت بيان خطة، ولجنة الخطة بالبرلمان قدمت مجموعة سيناريوهات لمواجهة الموقف من 1/7 المقبل في ظل جائحة كورونا.

وأضاف عيسى خلال مداخللة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد" أن الموازنة الأصلية بها 1.7 ترليون مصروفات 1.3 ترليون إيرادات والعجز حوالي 432 مليار جنيه، مشيرا لوجود زيادات في المرتبات والأجور باب أول وصلت لـ335 مليار، وباب للدعم حوالي 260 مليار وباب سداد الفوائد 550 مليار، والاستثمارات 270 مليار، وكانت موازنة طموح جدا، ولكن لما حدثت جائحة كورونا أصبحت الموازنة موازنة للأزمة والأولوية والعالم كله يعاني من أزمة جائحة كورونا.

وشرح عيسى أنه هناك أولويات لقطاع الصحة وأوليات للتعليم والبنية الأساسية الرقمية التكنولوجية لتكثيف عمليات التعليم عن بعد والعمل أيضا عن بعد، ومحاولة تغطية العمالة غير منتظمة بعد انتهاء الـ3 شهور.