السودان: مبادرة حمدوك لا زالت مطروحة لمواصلة التفاوض حول سد النهضة

قال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، إن مبادرة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ودعوته للتفاوض حول سد النهضة لازالت قائمة ومطروحة لمواصلة التفاوض، وجدد التأكيد على أن موضوع سد النهضة قضية قومية لا تتحمل أي خلافات أو تجاذبات سياسية وفقا لوكالة الأنباء السودانية.

وأكد عباس أن المبادرة لا زالت قائمة ومطروحة وأن المفاوضات هي أفضل الطرق للتوصل إلى تفاهمات بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي وأضاف "إذا قرر مجلس الأمن عقد جلسة لمناقشة الأمر فالسودان جاهز ومستعد ليس فقط لعرض موقفه من قضية سد النهضة ولكن أيضا لتقديم حلول نراها متوازنة ومنصفة لكل الأطراف".

وأوضح الوزير أن إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في 2015 شدد على أهمية التوصل لاتفاق قبل البدء في ملء سد النهضة، مبينا أن أي تفسير غير ذلك غير سليم وغير دقيق، وقال إن السودان ومنذ أول يوم للتفاوض أعلن دعمه للقرار الإثيوبي ببناء السد وفقا للقانون الدولي الذي يشدد على الاستخدام المنصف والمعقول لكن بدون ضرر ذو شأن على دول المصب، وأضاف أن السد له فوائد على السودان تطغى على مساوئه.

وأكد عباس أن الجانب السوداني ظل إلى جانب حرصه على حقوقه كطرف أصيل في المفاوضات يعمل على تقريب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر، وتقدم باستمرار بحلول وسطى دائما ما كان يوافق عليها الطرفان، لكنه شدد على أهمية التوصل لاتفاق ملزم لكل الأطراف قبل البدء فى الملء الأول وذلك لأسباب فنية بحتة تتعلق بسلامة و تشغيل سد الروصيرص الذى يبعد 100 كلم من سد النهضة لكن مياه بحيرة سد الروصيرص تبعد فقط 15 كلم من السد.