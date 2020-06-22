السودان: لم نيأس من الاتفاق حول سد النهضة

قال وزير الري والموارد المائية السودانية ياسر عباس، إنّ "السودان ما زال يتمسك بموقفه الثابت من أنّ المفاوضات هي أنجح السبل للتوصل لتفاهمات بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي".

وأكد ياسر عباس أنّ "الجانب السوداني بذل مجهودا بإخلاص ولم ييأس في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث"، مشيرا إلى أنّ السودان لجأ لأن يرفع الأمر لرؤساء الدول بعد أن شعر بعدم وجود تقدم في النواحي القانونية على مستوى وزراء المياه، والتي قال إنّها تحتاج لقرار سياسي، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية.

وجدد عباس تمسك السودان بالتوقيع على اتفاق كشرط أساسي قبل البدء في ملء السد الإثيوبي، لضمان سلامة وتشغيل سد الروصيرص"، مؤكدا أنّ "السودان متحسب لكل السيناريوهات لضمان حقوقه".

من جهته، أشار رئيس الجانب الفني في مفاوضات سد النهضة عن الجانب السوداني، صالح حمد، إلى أنّ المفاوضات توصلت لتفاهمات حول 90 إلى 95% من الجوانب الفنية، متضمنة ملء وتشغيل السد وسلامة وأمان جسم السد، مع التركيز على تأمين سلامة وأمان سد الروصيرص أثناء تشغيل السد الإثيوبي.