أستاذ اقتصاد: الموازنة الجديدة بها الكثير من المميزات لغالبية الشعب

قال الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن من الملامح المهمة في موازنة مصر، وجود فائض أولي، وهو ما يعني أن الإيرادات أكثر من المديونية.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الملاحظة الثانية، هي انحياز الموازنة للاستثمارات العامة التي تهم المواطنين مثل الصحة، بزيادة 47% عن موازنة العام المالي السابق.

وتابع سليمان، أن الموازنة الجديدة بها الكثير من المميزات لغالبية الشعب، مثل تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية، واستمرار مخصصات مبادرة حياة كريمة، وزيادة المخصص للمعاشات، موضحا أن من المميزات، أن الحكومة لم تغرق في الأزمة، وتمت زيادة المخصصات للتعليم والصحة وتحسين المعيشة.