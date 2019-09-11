التقى وفد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي يضم عددا من قيادات وزارة المالية والتخطيط، سيم دينير كبير إخصائيي الحوكمة بالبنك الدولي، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد هذا اللقاء الرابع الذي يجمع بين لجنة الخطة والموازنة، وإخصائيي الحكومة بالنبك الدولي.

وجرى مناقشة التخطيط الاستراتيجي، لتنفيذ أطر الموازنة متوسطة الأجل واستراتيجيات الإيرادات متوسطة الأجل بشكل فعال، وإدارة المخاطر المالية بما في ذلك المسؤوليات الطارئة، وتعبئة الموارد المحلية من خلال تحسين السياسة الضريبية وإدارة الضرائب، والممارسات الدولية في الصندوق السيادي باعتبارها استثمارا بديلا عن التنمية الاقتصادية، وممارسات تقييم مشروع البنية التحتية والمنهجيات والخبرة في أنواع المشروعات في البنك الدولي.

يأتي ذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ينظمها مشروع الإصلاح الاقتصادي والاستقرار.

يرأس الوفد المصري الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة.

ويُشارك في الوفد وكيلي اللجنة النائب ياسر عمر والنائب مصطفى سالم والنائب عصام الفقي أمين سر اللجنة، وكل من النواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالي ومحمد الشهاوي وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.