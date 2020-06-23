"مزيكاتية في الشارع".. عشقوا الموسيقى وعزفوا للمشاعر: بقى لينا جمهور

عشقهم للموسيقى، كان دفعا لهم لتأسيس فرقة موسيقة يطمون من خلالها تحقيق أحلامهم، رغبتهم في الوصول إلى قاعدة جماهيرية، دفعهم لخوض تجربة فريدة من نوعها، حتى أثبتت أزمة فيروس كورونا، أنهم يمتلكون جمهورا يرغب في سماعهم ويطلب منهم عزف موسيقاهم.

بسام السيد الشاب العشريني، قرر تأسيسي مع مجموعة شباب فرقة موسيقة عرفت باسم "باند كاريزما"، حيث جمعهم حب الموسيقى والعزف، ليقرروا تأسيس فرقة موسيقية، ويطمحون من خلالها، تحقيق أحلامهم في الموسيقى والغناء.

"نشهر نفسنا بأدينا".. بهذه الكلمات بدأ بسام حديثه لـ"الوطن"، قبل سنتين اتفق أعضاء الفرقة أنهم ليس في مقدورهم إنتاج مقاطع موسيقية لهم، أو القيام بحملة دعائية، ولكنهم قرروا النزول في الشارع للغناء والعزف، للمارة دون أي مقابل.

عقب أن ينهي كل أعضاء الفرقة البالغ عددهم 8 أفراد التزاماته اليومية، فمنهم طلاب في جامعات مختلفة، كذلك هناك منهم من يعمل في مهن مختلفة، مثل تجارة قطع الغيار والديكور، "بننزل الشارع بأدواتنا الموسيقي ونعزف ونغني للناس بنحاول نسعدهم ونبسطهم ونعرفهم بنفسنا وكل ده دون أي مقابل مادي"، وفقا لـ"بسام".

أماكن محددة يحرص "بسام" وأصدقائه على العزف فيها وتتنوع ما بين منطقة العجمي وسبورتنج، أو أمام مكتبة إسكندرية، "قبل أزمة فيروس كورونا كنا بننزل 3 أيام في الأسبوع، بس حاليا منذ الأزمة بننزل يوميا، واكتشفنا الفترة دي أن في ناس كثيرة عارفنا وبتسال عليان هنعزف امتي".

خلال العزف يحاول "باند كاريزما، خلق حالة من الفرحة والمرح تجاه الآخرين، فيحتفلون معهم في المناسبات المختلفة، فتارة يعزفون للاحتفال بأحد أعياد الميلاد لشخص لا يعرفونه، وتارة آخري "خلال فترة الحالية لو في فرح بنحاول نعزف للعرسان عشان نعوضهم أن مفيش فرح".

تتكون الفرقة مع عدة عازفين مختلفين تتنوع ما بين عازفين جيتار والناس وإيقاع بالإضافة إلى الغناء والتلحين، "بنحاول نقدم محتوي جديد كل فترة نقدر بيه نسعد الناس ونشوف الفرحة في عنيهم"، حسب بسام.

يطمح بسام وأصدقائه أن تكون فرقتهم إحدى أشهر الفرقة الموسيقية في الإسكندرية، وأن تتاح لهم إنتاج بعض أعمالهم الخاصة، وأن تتاح لهم فرصة التعبير عن موسيقاهم وتصل لأكبر فئة من المواطنين.