"التضامن": من تقدموا لحج الجمعيات هذا العام سيتم الاختيار من بينهم العام المقبل

قال أيمن عبد الموجود ؛ مديرالمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة؛ التابعة لوزارة التضامن ؛ أن الوزارة كانت قد علقت كافة الأنشطة الخاصة بحج الجمعيات بسبب جائحة كورورنا وذلك بعد مطالبات المملكة السعودية بالتريث في اتخاذ الإجراءات الخاصة بالحج هذا العام.

وأضاف عبد الموجود في تصريحات خاصة لـ"الوطن" ؛ أن أعداد كبيرة كانت قد تقدمات بطلبات للحصول علي تأشيرة حج الجمعيات ولكن الوزارة لم تقم بإجراء القرعة حتي تاريخنا هذا ولم يتم اختيار أي منهم .

وأشار أنه بالنسبة للعام القادم سيتم الاختيار من بين الأعداد المتقدمة بالفعل هذا العام إذا لم يعتذر أحد مع إمكانية فتح التقديم لأعداد اخري ؛ موضحا أن من تقدم بطلب لحج الجمعيات هذا العام لن يحتاج للتقدم بطلب مرة أخرى العام القادم.

وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت ، إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، حسبما ورد في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس".