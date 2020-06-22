وزير الخارجية: جهود السيسي لحل الأزمة الليبية تلقى ترحيب عالمي

أكد السفير سامح شكري وزير الخارجية، أن إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي من قصر الاتحادية، بحضور المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، لاقى ردود فعل إيجابية وترحيب واسع الانتشار، سواء كان من العالم العربي أو من الشركاء الأوروبيين، أو من الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا الاتحادية.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، أن هناك ردود فعل إيجابية من دول عديدة حول تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة إذكاء الحل السياسي، ودعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة الليبية.

وأكد وزير الخارجية، أنه تم تكثيف الاتصالات خلال اليومين الماضيين، مع وزراء الخارجية في فرنسا وروسيا وغيرها من الدول، سواء بالتواصل المباشر أو من خلال سفرائنا في هذه الدول، لتأكيد هذه المعاني، والتنسيق في كيفية التعاون لدفع المسار التفاوضي، والتوصل إلى إنهاء الأزمة.