متوسط المواصفات يصل لـ10 آلاف.. أسعار اللابتوب المناسب للعمل من المنزل

مع تفشي فيروس كورونا المستجد، ولجوء المؤسسات والشركات والهيئات إلى تخفيض العمالة في المقر إلى 50% تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، للحد من انتشار الفيروس، لجأ الكثيرون إلى استخدام اللابتوب للعمل من المنازل، مما أدى إلى زيادة الطلب عليه في الأسواق خلال الفترة السابقة.

وتستعرض "الوطن" المواصفات المناسبة الواجب توافرها في اللابتوب ليكون قادرا على إتمام المهام المعتاد تنفيذها في العمل، وفق مهندس الإلكترونيات محمد هاني، وأسعار اللابتوب حتى مبلغ 10 آلاف جنيه، مواقع التسوق الإلكتروني:

مواصفات اللابتوب المناسب للعمل

- يجب أن يكون جهاز اللابتوب مزودا بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، وفي حالة إذا كانت تقل عن ذلك، يجب تزويدها فيما بعد.

- يجب اختيار الجهاز المزود بسعة قرص تبلغ 1 تيرا بايت، للمساعدة في تخزين جميع البيانات الهامة دون أن تتأثر بالضغط على الجهاز.

- إذا كان الاستخدام لبرامج أوفيس، تصفح الإنترنت، والتعامل مع قواعد البيانات، يجب اختيار لاب توب ذي معالج قوي وذاكرة عشوائية كبيرة، لكن دون الحاجة لكارت شاشة قوي أو ذاكرة تخزين كبيرة.

- وإذا كان الاستخدام في إطار إنتاج الوسائط، والعمل على برامج تعديل الصور ومونتاج الفيديو، يجب شراء لابتوب ذو معالج معالج قوي وذاكرة عشوائية كبيرة وكارت شاشة مخصص وشاشة كبيرة عالية الدقة.

أسعار اللابتوب حتى مبلغ 10 آلاف جنيها

لايف ديجيتال "نوت بوك": يبلغ سعر لابتوب ديجيتال "نوت بوك" 3999 جنيها، وتصل سعة القرص إلى 1 تيرا بايت، مزود بـ رامات 4 جيجا بايت، من إصدارات الجيل الخامس.

lenovo ideapad s130: يبلغ سعر 4699 جنيها، وتصل سعة القرص إلى 500 جيجا بايت، مزود بـ رامات 4 جيجا بايت.

لابتوب شيري ZE06G أنتل أتوم: يبلغ سعره 2650 جنيها، تعمل الشاشة بنظام اللمس، تصل سعة القرص إلى 32 جيجا بايت، ومزود بـرامات 2 جيجا.

لابتوب ديل انسبيرون 3565: يبلغ سعره 5499 جنيها، وتصل سعة القرص به إلى 500 جيجا بايت، مزود بـ رامات 4 جيجا بايت، بمقاس شاشة 15.6 بوصة.

لينوفو لاب توب V15-IWL Slim: يبلغ سعره 8699 جنيها، وتصل سعة القرص الخاصة به 1 تيرا بايت، مزود برامات 8 جيجا بايت، من إصدارات الجيل الثامن.