وزير الخارجية: مصر تسعى للتعاون وتوثيق العلاقات مع إثيوبيا

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر كثفت اتصالاتها منذ فترة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لشرح موقف مصر في سد النهضة، وإحاطة أعضاء المجلس بما يحدث.

وقال شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن مصر سلمت ملف سد النهضة للمندوب الفرنسي بمجلس الأمن، باعتبار فرنسا هي رئيس المجلس حاليًا، مشيرًا إلى أن مصر تسعى للوصول لاتفاق يضمن عدم الإضرار بدول المصب، مشددًا على أن مصر ترغب في الانتقال بالعلاقات المصرية الإثيوبية لمجال أوسع وأرحب، منذ عام 2015، دون الإضرار بمصلحة دول المصب، مشددا على أهمية المصالح المائية لمصر.

ورفض شكري، الخوض في افتراضية رفض إثيوبيا لقرارات مجلس الأمن، مشيرًا إلى أن كل حدث له رد فعل، وله تصرف، مشددًا على أن مصر تسعى للتعاون وتوثيق العلاقات مع إثيوبيا.