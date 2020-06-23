استمرار زيادة عدد مصابي كورونا فى تركيا

أكد أحد المسؤولين الأتراك، أن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في شهر يونيو، جاءت نتيجة إجراءات التطبيع مع الفيروس، التي اتخذتها الحكومة التركية.

تحدث الرئيس المشارك لغرفة أطباء واتحاد العاملين الصحيين والاجتماعيين (SES) عن شعبة مدينة فان التركية، ويدعي فيجان تشولاك أوغلو، وقاسم تشليك من غرفة الأطباء لمدينة أغري التركية، في تقييمهم للزيادة في عدد حالات الإصابة بكورونا في مدينتي فان وأغري التركية، وقالوا أن الزيادة في اعداد الإصابات جاءت نتيجة إجراءات التطبيع التي إتخذتها الحكومة التركية الفترة الأخيرة.

وأفاد بأن أعداد الإصابات بكورونا في مدينتي فان وأغري التركية تزداد يوما بعد يوم. ففي مدينة فان التركية تجاوزت الإصابات بكورونا ال 600 حالة إصابة بعد بدء عملية التطبيع في المدينة، بينما بلغ هذا العدد في مدينة أغري حوالي 400 إصابة.

وزير الصحة التركي: ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب كورونا في تركيا إلى 4974

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، عن الحصيلة اليومية لإصابات كورونا في تركيا، وقال أن عدد الوفيات قد إرتفع في تركيا الي 4974 حالة وفاة مسجلة 24 حالة وفاه جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة.

كما ارتفع عدد الحالات المؤكدة في تركيا الي 188 ألف 897 حالة وقد سجلت تركيا 1212 حالة جديدة آخر 24 ساعة.