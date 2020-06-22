أطماع أردوغان.. تركيا ترسل 1500 جندي ومقاول و11 ألف مرتزق إلى ليبيا

نشرت مجلة "ستارت ماج" الإيطالية تقريرًا مطولًا عن أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا، وذلك بعد إبرام اتفاقية مع حكومة الوفاق الليبية بإعادة إعمار ليبيا، إضافة إلى الأنباء التي تفيد عن التعويضات لشركات النفط والشركات التركية وتأمين جزء كبير من عقود إعادة إعمار طرابلس بعد الحرب، والبحث عن الغاز والنفط في المنطقة الاقتصادية الخالصة التركية - الليبية المعلن عنها في نوفمبر الماضي، وتنازع عليها الدول الساحلية الأخرى، بالإضافة إلى معلومات حول تعزيز وجود القوات المسلحة التركية في ليبيا لتعزيز مواقعها في وسط البحر الأبيض المتوسط.

وذكر التقرير أن أنقرة نشرت ما لا يقل عن 1500 عسكري ومقاول، و11 ألف مرتزق سوري، إضافة إلى عشرات الطائرات بدون طيار والمركبات المدرعة والمدفعية وأنظمة الدفاع الجوي والسفن القتالية، وتواصل تركيا جلب الأسلحة والمركبات والذخيرة بما في ذلك الدبابات "م - 60"، لدعم ميليشيات حكومة الوفاق الليبية، وفقا لما مشرخ موقع "تركيا الآن".

وأضاف المقال، وفقًا لصحيفة "يني شفق" الموالية للحكومة، ستنشئ تركيا قاعدتين عسكريتين في ليبيا؛ الأولى بمطار الوطية الكبير والثانية في ميناء مصراتة.

ويندرج استخدام القواعد في إطار اتفاق التعاون العسكري الثنائي الموقع في نوفمبر الماضي بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني.

وستتمركز الطائرات دون طيار، وF-16 والطائرات المقاتلة في الوطية، وستتم حماية القاعدة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي القصيرة والمتوسطة المنتشرة بالفعل اليوم في مطار معيتيقة (طرابلس) ومصراتة.

ولا يمكن استبعاد إمكانية استخدام قاعدة الوطية، حتى من قبل القوات الأمريكية القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) بعد الاتفاقات بين أنقرة وواشنطن في الأيام الأخيرة والمحادثة بين دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان.

وبحسب التقرير، تعتمد واشنطن فعليًا على أنقرة في طرابلس بعد عامين من وضع الثقة (عبثًا) في إيطاليا من خلال إسناد روما لقيادة الأزمة الليبية في صيف 2018.

علاوة على ذلك، كان وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، هو الذي عرض قاعدة عسكرية على الولايات المتحدة في فبراير الماضي، وقال إنها مفيدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وسيتم إنشاء قاعدة بحرية في مصراتة، وسيتمكن الأتراك أيضًا من الوصول إلى مطار المدينة الذي يضم بالفعل منشآت عسكرية تركية وطائرات بدون طيار (بيرقدار تي بي 2)، بالإضافة إلى أكاديمية القوات الجوية الليبية.

ووفقًا الصحيفة التركية، في ضوء تزايد الاستفزازات اليونانية في شرق البحر الأبيض المتوسط، والأهمية الاستراتيجية للقوات البحرية، من الضروري الحفاظ على الوجود البحري التركي في المنطقة، واعتبرت وجود السفن التركية ضروريًا لسلامة أنشطة الحفر (النفط والغاز) في المنطقة.

وفي الأيام الأخيرة، أظهرت تركيا بشكل كبير الوجود في تلك المياه من خلال مناورات جوية وبحرية عسكرية ضخمة تسمى "البحر المفتوح"، والتي تضمنت، وفقًا للمعلومات الصادرة عن وزارة الدفاع في أنقرة، 8 فرقاطات و17 طائرة أقلعت من قاعدة إسكي شهير في غرب الأناضول، بما في ذلك مقاتلة "إف 16".