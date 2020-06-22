وزيرة الثقافة تعلن عودة عيد الفن بمشاركة الرئيس

علقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، على الجدل الدائر حول جوائز الدولة التقديرية، قائلة إنها تمنح بناء على قوانين ولوائح، وأنها تسعى لتعديل قواعد منح جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية لتضم المبدعين والراحلين وليس الأحياء فقط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON": "لست راضية عن هذا الأمر في جوائز الدولة التقديرية".

وذكرت أنه يتم الترشيح لجوائز الدولة التقديرية من خلال الجامعات المصرية والمؤسسات الحكومية.

وفيما يتعلق بعيد الفن، قالت: "نسقنا وتقرر إعادة عيد الفن بحضور الرئيس وسيكون مفعلا بعد انتهاء الأزمة".