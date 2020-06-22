رئيس الناشرين المصريين: 75% من دور النشر فى طريقها للغلق بسبب كورونا

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن 75% من دور النشر، في طريقها للغلق بسبب كورونا، مضيفًا أن ان خسائر قطاع النشر في مصر وصلت لـ20 مليون دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أنه منذ انتشار جائحة كورونا، وما تزامن معها من إجراءات احترازية، اُتخذت منذ شهر مارس الماضى، تأثرت صناعة النشر كغيرها من الصناعات، وظهر ذلك واضحًا فى بيانات اتحاد الناشرين المصريين، وتصريحات أصحاب دور النشر، الذين حذروا من انهيار تلك الصناعة.

وأوضح أن معظم المكاتب ودور النشر في مصر، توقفت عن العمل، وتم الاعتماد على الكتب الرقمية والنقل ديلفري، ذاكرًا أن بيع الكتب دليفري أو إلكترونيًا، لا تمثل 5% من دخل أي دار نشر.