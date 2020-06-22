تأجيل حفل جولدن جلوب بسبب كورونا إلى 28 فبراير المقبل

أعلن المسؤولون عن الحفل السنوي لتوزيع جوائز جولدن جلوب للسينما والتلفزيون اليوم، تأجيل الحفل إلى شهر فبراير من عام 2021.

ومن المقرر أن يكون يوم 28 من شهر فبراير، بدلًا موعده موعده المُعتاد لكل عام، وهو الأحد الأول من شهر يناير، فهذا الموعد هو المُخصص له منذ الدورة الأولى لهذا الحفل العالمي.

وجرى اتخاذ هذا القرار بتأجيل حفل الجولدن جلوب، بعدما تم تأجيل حفل توزيع جوائز الأوسكار، إلى 25 من أبريل، بدلًا من موعده المُتعارف في فبراير، وهذا بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث شهدت صناعة السينما خسائر فادحة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها، كما تم إلغاء عدد من المهرجانات الفنية.