وزير الخارجية: لن نسمح لأي طرف خارجي بالاستحواذ على مقدرات شعب ليبيا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي حول ليبيا كان واضحًا وحازمًا في وضع الأسس القانونية التي تُجيز التدخل المباشر من أجل حماية مصر ودفاعًا عن الأمن القومي المصري وعن المواطن المصري، وهذا هو أمر سيحدث إذا ما تطورت الأمور بشكل سلبي، فلن يكون هناك مجال لاستحواذ أي طرف خارجي على مقدرات الشعب الليبي.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن الرئيس السيسي تحدث في الوقت ذاته عن أهمية الحل السياسي وذكر كافة المبادرات التي أطلقت والحوارات التي تمت لتقريب وجهات النظر والوصول إلى حل وتوافق ليبي ليبي وهو ما يخرج الأزمة من دوائر الحلقات المفرغة ويؤدي إلى تحقيق مصلحة الشعب الليبي.

وأكد وزير الخارجية، أن السيسي أكد بدون شك، أن الجيش المصري ليس جيشا معتديا بل يحمي الأمن القومي العربي والمصري، وأنهم شيء واحد لا يتجزأ وبالتالي كان هناك ترحيب في دوائر عديدة في ليبيا سواء في الغرب أو الشرق أو الجنوب، حيث إن حديث السيسي طمأنهم، بأنه لن يكون هناك مجال لاستحواذ أي طرف خارجي على مقدرات الشعب الليبي أو يسوق ليبيا إلى ناحية المجهول.