وزير الأوقاف: من يتبرع بأموال الحج لعلاج المرضى يأخذ ثوابه مرتين

ناشد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أي شخص كان ينوي القيام بأداء مناسك الحج أو العمرة العام الجاري، أن يبادر بالصدقة بقيمة ونفقة الحج أو العمرة، وإنفاق ذلك على شيئين، إما علاج المرضى أو مساعدة المحتاجين، مؤكدًا أنه حال صدق نية الشخص مع الله، والتبرع بتلك الأموال، سيأخذ ثواب الحج مرتين، وليس مرة واحدة.

وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن صدق نية الشخص مع الله، وأنه بالفعل كان ينوي الذهاب لأداء الحج أو العمرة، وحالت الظروف دون ذلك، تُكتب له أجر ثواب الحج، وعندما يتم التصدق بأموال الحج أو العمرة على الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وشراء أجهزة التنفس الصناعي، يأخذ الأجر مرة أخرى.

وتابع: "من فرج على الإنسان كربه، فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامة، الصدقة في أوقات الشدة والأوبئة، يضاعف لها الثواب أكثر"، جاء ذلك خلال تعليقة على قرار المملكة العربية السعودية، بإقامة حج هذا العام 1441هـ، بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج، لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.