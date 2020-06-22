شكري: تركيا دولة عدوانية.. وتدفع بالمتطرفين لساحات القتال في ليبيا

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده المنطقة الغربية العسكرية وحديثة عن الأزمة الليبية وقولة بأن "سرت والجفرة خط أحمر"، تُعد بمثابة رسالة تحذيرية لأي طرف يرى أنه يستطيع حسم هذا الصراع في ليبيا من خلال اللجوء إلى وسائل عسكرية، أو أن يتوهم أن بعض الانتصارات التي حققها يستطيع من خلالها أن يتجاوز مصالح أمن واستقرار ليبيا.

وتحدث "شكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن سياسة النظام التركي داخل الدول العربية تتسم بالعدائية والرغبة في التوسع، حيث توجد قوات تركية متمركزة الآن في سوريا والعراق، مستشهدًا بالاعتداءات الأخيرة التي قامت بها تركيا شمال العراق، مؤكدًا أنها محاولة من تركيا للنفاذ وتوسيع رقعة التواجد أيضًا في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية، أنه فضلًا عن كل هذه السياسات، تقوم تركيا برعاية التنظيمات الإرهابية ودفع الإرهابيين المتطرفين إلى ساحات القتال في ليبيا، كل ذلك يقتضي ضرورة تضامن عربي للحفاظ على الأمن القومي العربي والدفاع عن المصالح العربية، "هذا مطلوب وهناك مداولات حول الأسلوب الأمثل لمعاجلة هذه التحديات".