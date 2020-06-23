نائب رئيس جامعة الأزهر: تعيين 2500 من خريجي طب الأزهر من 2010 لـ2018

زف الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف، بشرة سارة لخريجي كليات الطب بجامعة الأزهر الشريف.

وقال صديق، مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، خاطب رئاسة الجمهورية في 4 ديسمبر 2019، بخصوص مشكلة تعيينات الأطباء من خريجي كلية الطب جامعة الأزهر الشريف، منذ عام 2010.

وأوضح صديق، أن الرئاسة اهتمت ووجهت كل أجهزة الدولة لدراسة الأمر، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بتعيين 7000 طبيب، منهم 2500 طبيب من 6 كليات طب بجامعة الأزهر، من دفعة 2010 لـ2015 "اكلينكي"، بشرط أن يكون مطابقا لشروط التعيينات في جامعة الأزهر، وقانون تنظيم الأزهر.

وأضاف أنه تقرر تعيين الدفعات من 2014 لـ2018 معيدين في الأقسام الأكاديمية لكليات طب البنات بأسيوط ودمياط وتعيين دفعة 2017 و2018 طب بشري جامعة الأزهر.

واعتبر صديق، أن قرار تعيين 2500 طبيب من خريجي جامعة الأزهر، بأنه قرار جيد، وعدد مناسب وسيخدم العملية التعليمية والنظام الصحي.