حصاد امتحانات الأزهر: 3 حالات غش وحالتا وفاة و5 إصابات بارتفاع الحرارة

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، حصاد ماراثون الثانوية الأزهرية في أول يومين لها، إن المتقدمين لامتحان اليوم، 85 ألف و414 طالبا لآداء امتحان الفقه في كل المذاهب الأربعة، و104 طالبا من الشعبة الإسلامي.

وأكد عباس، في مؤتمر صحفي لامتحانات الثانوية الازهرية، تم بثه عبر صفحة اﻻزهر الرسمية، أن حصاد حالات الغش بلغ، 3 حالات باستخدام الهاتف المحمول، ومحاولة لتصوير ورقة الأسئلة، لكن تم ضبط الحالة، كذلك هناك حالتين لطالبين امتنعا عن كتابة أو تدوين اَي شيء على ورقة الأسئلة، وتم تحرير محاضر، واتخاذ اللازم في كل تلك الحالات.

وأوضح وكيل الأزهر، أنه بالنسبة لحالات الإصابة بفيروس كورونا، فلم تسجل حالة واحدة لليوم الثاني على التوالي، بكل المعاهد في مختلف المناطق الأزهرية، مضيفا: هناك بعض الحالات المرضية التي ظهرت في اللجان، وتم التعامل معها بالشكل الأمثل.

وأضاف: هناك 5 حالات في ارتفاع الحرارة داخل اللجان، وتم التعامل معها بواسطة الطبيب الموجود في كل لجنة، وتم عزل تلك الحالات، وامتحانهم في غرف العزل، وتم متابعتهم في استكمال الامتحان، والحمد لله بدأت الحرارة تنخفض، وتم التأكد من سلامة هؤلاء الطلاب، حتى بعد عودتهم من المعهد إلى منازلهم.

ونعى وكيل الأزهر نيابة عن مشيخة الأزهر، طالبين الثانوية الأزهرية الذين توفيا اليوم، مضيفا: طالب وطالبة، والوفاة طبيعية، والأزهر الشريف ينعى ويتقدم بالعزاء لأسرة الطالبين، ويدعو الله ان يغفر لهما، والإمام الأكبر حاول الاتصال باسرة الطالبين، وسيكرر المحاولة للعزاء، وسيتم تقديم إعانة فورية لهاتين الأسرتين، وباسم الأزهر كله ونيابة عن الإمام الأكبر أتقدم بخالص العزاء.

تابع: هناك غالبية لدى الطلاب، رأوا أن الامتحان في متناول الطالب المتوسط، ولم تشكو بخصوص صعوبة الامتحان، إلا ان هناك بعض الطلاب اشتكوا من صعوبة الاختبار، ومسألة السهولة والصعوبة نسبية، وأدعو جميع الطلاب ألا يشغلون بالهم بصعوبة أو سهولة الامتحان لأننا نقدر ذلك من خلال آليات واضحة ومحددة فيتم رصد ذلك من خلال عمليات التصحيح لعدد الطلاب الذين حصلوا علي الدرجة النهائية وتحديد السؤال الصعب، وسيتم توزيع درجات السؤال الصعب على باقي الأسئلة، ذلك أن ثبت مع المراجعة والتصحيح صعوبة السؤال، وعدم إجابة غالبية الطلاب عليه، ونحن نراعي ذلك بشكل متميز.

تابع: هناك انتظام كامل من الطلاب والطالبات، وتعاون كامل من جهاز الشرطة ووزارة الصحة، فتم توفير طبيب، في كل لجنة، والشيء المدهش أنني وجدت، في غزفة الطبيب جميع أنواع الأدوية، التي قد يحتاجها الطالب خلال فترة الامتحان، سواء أدوية لخفض الحرارة أو الصداع أو القئ، وهناك غرفة عمليات للشئون الصحية، تجمع كل لجان الثانوية الأزهرية والثانوية العامة، وتواصل على مدار الساعة.

وأوضح: هناك حالة طمأنينة داخل الطلاب، وزال التوتر نهائيا، لمجرد بدء الامتحان، وسيكون هناك تفاؤل بنتيجة الامتحانات بعد ظهورها، وأشيد باستمرار الوعي لأولياء الأمور، وعدم تجمعهم امام اللجان، كذلكهناك التزام كامل من كل العاملين وكل الطلاب، بارتداء الكمامة واستخدام الإجراءات الاحترازية، كذلك عمليات التعقيم والتطهير والنظافة مستمرة بشكل دوري ودائم، وتوفير كل الأدوات الخاصة بالتطهير في كل اللجان.