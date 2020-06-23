وضعت عليه الفنانة رجاء الجداوي.. طبيب يشرح جهاز التنفس الاختراقي

كشفت مصادر بمستشفى العزل بالإسماعيلية، أن حالة الفنانة رجاء الجداوي حرجة، ومازالت تعاني من مشاكل التنفس، ولا يمكن الاستغناء عن جهاز التنفس الاختراقي، ولا يمكن إزالة الجهاز في الوقت الراهن، لأن نسبة الأوكسجين في الدم من غير الجهاز 55، موضحة أن الجهاز يعوض النسبة الطبيعية، التى تصل 85 لكي تتنفس بشكل عادي، ودون توقف للرئتين.

الدكتور مهاب علي، أخصائي أمراض الجهاز التنفسي، قال إن جهاز التنفس الاختراقي أو الحنجري، يتم تركيبه عبر الفم أو الأنف، وتهدف لتوصيل الهواء مباشرة إلى القصبة الهوائية، موضحا أن الجهاز يتم تركيبه بواسطة جراحة بسيطة.

وأضاف علي لـ"الوطن"، أن جهاز التنفس الاختراقي يختلف عن النوع الآخر، بأن استخدامه يكون في الحالات التى تحتاج للتواجد على التنفس الصناعى لفترات طويلة، موضحا أنه يتناسب مع الكثير من الحالات، ما يجعل استخدمه ملائم لكثير من المرضى.

ويحتاج مصاب كورونا الجهاز التنفسي، لأنه في حالة تدهور الحالة يحدث التهاب رئوي، ويصاحبه اختناق نتيجة تكاثر الفيروس على أنسجة الرئتين، ما يتسبب في إنتاج بعض الإفرازات التي تتسبب في انسداد الشعب الهوائية، وتلف خلايا الجهاز التنفسي.

وأكدت المسحة الرابعة التي أجرتها الفنانة رجاء الجداوي، إيجابية إصابتها بفيروس كورونا، ما يعني استمرار وجود الفيروس بجسدها منذ حجزها بالمستشفى في 24 مايو الماضي.