شكري: تصريحات إثيوبيا المستفزة عن سد النهضة وراء ذهابنا لمجلس الأمن

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن قضية سد النهضة الإثيوبي، ستطرح غدًا، في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية بطلب من مصر، فالاجتماع سيتضمن جلستين الأولى عن الأزمة الليبية، والثاني عن سد النهضة، موضحًا أن تصريحات الدولة الإثيوبية الخاصة بالعزم على ملء سد النهضة في يوليو المقبل، دون الحصول على موافقة مصر والسودان، تُعد تصريحات استفزازية.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التلفزيون المصري"، أن تلك التصريحات تُعد مخالفة لما تعهدت به إثيوبيا في اتفاق إعلان المبادئ الذي وقع عليه الدول الثلاثة في 2015 "مصر والسودان وأثيوبيا"، وهذه التصريحات المتكررة، وكذلك الإخفاق في الوصول إلى اتفاق هي التي دعت مصر تلجأ لمجلس الأمن بقضية سد النهضة.

وأكد وزير الخارجية، أن مصر لجأت لمجلس الأمن من أجل العمل على استئناف مفاوضات السد، ومن أجل تناول هذه القضية والمطالبة باستئناف المفاوضات بحسن نية، والامتناع عن أي إجراءات أحادية، مؤكدًا أن المداولات ستتم في مجلس الأمن في إطار غير رسمي الآن، ونتطلع أن يطلع المجلس بمسؤولياته، ويستجيب للطلب المصري بعقد جلسة علنية، ويتم طرح فيها هذا الأمر، ويتناول المجلس القضية ويضع مقرر يكون على الدول الثلاثة احترامه.