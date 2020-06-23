مصريون في السعودية عن قرار إقامة موسم الحج: "ربنا استجاب دعانا"

في مفاجئة استقبلها الكثيرون بالفرح، قررت المملكة العربية السعودية، إقامة حج هذا العام 1441هـ، بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج، لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، حسبما ورد في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس".

وبناءً على ما أوضحته وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، تقرر إقامة حج هذا العام 1441هـ، بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج، لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم، لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

القرار لاقى مباركة كبيرة، وساعدت جامحة من الجميع في السعودية، حسبما قال محمد جمال أحمد المصريون العاملون في السعودية، لافتًا إلى أن الحج في السعودية، بمثابة الماء والهواء، وغيابه موسم أمر أحزن الجميع بعدم كان متوقع عدم إقامته بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف "جمال" لـ"الوطن"، أن عمله يلزمه بالنزول مرة كل عام، وميعاد نزوله كان الشهر الماضي، ولكن انتشار الوباء اتاجي منعه من إجازته، "مكانش في طيران وزعلت جدًا، خصوصا بعد ما عرفت إن الحج هيتلغي عشان العمرة اتلغت".

كما أشار الشاب الذي يسكن في مدينة الرياض، إلى أن العمل تأثر كثيرًا بعد قرار حظر التجول الذي أعلنته وزارة الداخلية السعودية، مع إجراءات مغلظة للمخالفين، "مبقاش في تجمعات خالص والدنيا فاضية، ورجوع موسم الحج هيشغل الدنيا تاني، ربنا استجاب دعانا مصريين وسعوديين".

عمل مؤمن إيهاب، بائع بأحد المطاعم في السعودية، يجعله يتنقل من فرع لآخر بين مدن المملكة، ولكنه كان ينوي الاستقرار في الرياض، خاصة وأنه لا حاجة له أن يذهب إلى مكة بعد أن ألغيت العمرات والحج، قبل أن يعرف خبر إقامة موسم الحج، الذي أدخل السرور إلى قلبه، على حد قوله.

وأضاف، صاحب الـ28 عامًا، لـ"الوطن" أن: "زباين فروع المطعم اللي بيطلبوا ديليفري بقوا قليلين وعندهم خوف وحرص ووعي من الفيروس، ومفيش زحمة غير في أسواق السوبر ماركت الكبيرة هي اللي فيها ناس كتير، مع العلم إن أي مكان هنا عشان تدخله لازم تعقم نفسك"، لافتًا غلى أن أي زحام مهما كان لا يقارن ذلك بزحام موسم الحج.

وأوضح إيهاب الذي يقضي في السعودية عامه السادس، أنه سيقدم طلب لإدارة المطعم غدًا، لنقله إلى فرع مكة المكرمة، حتى يتابع عن قرب موسم الحج، والذي يعتبره أفضل أيام السنة هناك على الإطلاق، وهو ما ظهر في سعادة السعوديون بالقرار فور سماعه.