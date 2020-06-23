إنجي خطاب للساخرين من اعتزالها: "مش غاوية تريندات ولا زفت.. ارحمونا"

استنكرت الفنانة إنجي خطاب، ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار اعتزالها العمل الفني، وتساؤلات البعض عن أسباب اتخاذها مثل هذا القرار، فعدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، أعربوا عن حزنهم من هذا القرار، مبررين ذلك أنها لم تأخذ حقها في المجال الفني وظلمت، وأن لديها مواهب عديدة، والبعض الأخر ادعى قيامها بذلك من أجل أن تحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي رغبة في التريند.

وقالت "خطاب"، خلال منشور لها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن من يعرفها جيدًا يجد أنها ليست من أصحاب اللهث وراء التريندات، وليست من المحبين للخروجات، وليس لها شلل من الوسط الفني، ولا تحضر الحفلات، بل ولا تحاول الظهور في أي مكان، سوى مكان عملها فقط، بل وصل الأمر إلى أنها لم يشاهدها أي شخص ولو صدفة في أي مكان.

وأضافت: "أنا ببساطة مش مختلطة بالوسط، ولا بخرج مع حد، وأغلب صحابي وحياتي بعيدة عن الوسط الفني خالص، قرار اعتزالي أخذته بكامل ارادتي لأسباب تخصني متخصش اي حد ومحبش اساسا اكون مجال لأي كلام وكل الناس عارفه كويس أوي مين انجي خطاب، لما قررت اعتزل مكلمتش أي حد، عشان محدش يأثر عليا، وخدت قراري ونزلته علي صفحتي بوست، اخدوه الصحفيين من عندي متصلتش بحد اصلا ولا برد علي حد".

وناشدت المواطنين ومتابعيها، مراعاة مشاعرها واحترام قرارها وحياتها، "محدش عارف يعني ايه فنانة لسه صغيرة في بداية مشوارها، توصل لقرار اعتزال، محدش عارف قمة الألم اللي بيحسه، واليأس اللي وصلوا ليه، بلاش تجريح في الناس، وهزار رخيص".

وتابعت: "أنا مش بتاعة تريندات، لأني ليا اسمي الحمد لله، وأعمالي مش محتاجة أعمل زفت تريند، والقرف بتاعكم ده، وقرار اعتزالي ده بجد، ولا يفرق معايا تريند ولا يفرق معايا دنيتكم كلها أصلا.. ارحموني بقي أنا فيا اللي مكفيني.. شكرا".