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عيد العلم.. مصر تتوج نوابغها

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إزالة 105 حالات تعدٍ على 1987 مترا في طوخ

إزالة 105 حالات تعدٍ على 1987 مترا في طوخ

حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات بميادين جنوب الجيزة

حملة مسائية مكبرة لرفع الإشغالات بميادين جنوب الجيزة

"تجربتي مع تالتة إعدادي".. فيديو يعرض "سما" للتنمر: "مش هرد عليهم"

"تجربتي مع تالتة إعدادي".. فيديو يعرض "سما" للتنمر: "مش هرد عليهم"

محافظ مطروح يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

محافظ مطروح يلتقي وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان

بعثة منتخب ناشئي اليد تغادر مطار القاهرة وسط هتافات الجماهير

بعثة منتخب ناشئي اليد تغادر مطار القاهرة وسط هتافات الجماهير

اعتزال إليسا الفن يتصدر "جوجل تريند"

اعتزال إليسا الفن يتصدر "جوجل تريند"

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تنبأ قبل 50 سنة بتنمية المحمودية.. مريدو "الزرقاني" يروون ذكرياتهم مع صاحب المقام المنقول

بعد عيد الأضحى.. إليك الإجازات الرسمية المتبقية هذا العام

بعد عيد الأضحى.. إليك الإجازات الرسمية المتبقية هذا العام

في يوم العمل الإنساني.. حكاية "سامر" المصري المتطوع بمطافئ سويسرا

في يوم العمل الإنساني.. حكاية "سامر" المصري المتطوع بمطافئ سويسرا

البحيرة.. "قرية العفاريت" تستنزف أموال مشاهير الفن والرياضة "المؤمنين بالسحر"

البحيرة.. "قرية العفاريت" تستنزف أموال مشاهير الفن والرياضة "المؤمنين بالسحر"

يحارب متلازمة داون بالموهبة .. "كريم" موظف في دار الكتب بدرجة فنان

يحارب متلازمة داون بالموهبة .. "كريم" موظف في دار الكتب بدرجة فنان

ورش سباكة المعادن فى "اللبان": 50 سنة "غازات سامة"

ورش سباكة المعادن فى "اللبان": 50 سنة "غازات سامة"

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