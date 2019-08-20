اعتزال إليسا الفن يتصدر "جوجل تريند"

تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية.

وتصدر اسم المطربة اللبنانية إليسا قائمة "جوجل تريند" وذلك بعد ساعات من إعلان اعتزالها، وذلك عبر منشور على حسابها الشخصي على "تويتر".

عاجل.. إليسا تعلن اعتزالها الفن بـ ألبوم أخير: المجال بقى يشبه المافيا

بعد أقل من ساعة من إعلان المطربة اللبنانية إليسا اعتزالها الفن، وقولها إن الوسط الفني أصبح يشبه "المافيا"، احتلت الترند رقم 1 على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" بهشتاج "كلنا إليسا"، و"لا لاعتزال إليسا".

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قرار صعب ليس عليها فقط بل على جميع جمهورها الذين اعتادوا على متابعة "ملكة الإحساس" إليسا والتي حصلت على هذا اللقب من قبل محبيها، حيث أعلنت اعتزالها الغناء بشكل نهائي بعد إصدارها الألبوم الأخير الذي تعكف على تسجيله حاليًا، معبرة عن أنها لا تستطيع العمل في مجال يشبه "المافيا".

هل تعوض أرباح يوتيوب إليسا عن قرار اعتزالها؟

لقبها جمهورها "بملكة الإحساس" وتعايش مع كلمات أغانيها الرومانسية والحزينة، ولكنه تفأجأ اليوم بقرار اعتزالها الغناء، ليثير هذا القرار ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنها الفنانة اللبنانية اليسا، التى عُرف عنها إثارة الأزمات بداية من مشكلة مع شركات الانتاج، ثم مرضها ومرورًا باتهامها بالتكبر والعنصرية، وانتهاءً بوصفها للوسط بأنه مافيا.

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أعنلت الإعلامية وفاء الكيلاني، عن دعمها للمطربة اللبنانية إليسا بعد قرار اعتزالها الغناء عقب إصدارها الألبوم الأخير الذي تعكف على تسجيله حاليًا.

وفاء الكيلاني تدعم إليسا: اللي سكن قلوب الناس صعب يتشال منها

جدل كبير شهده موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما أعلنت منذ ساعات، الفنانة إليسا، خبر اعتزالها الفن والغناء بشكل نهائي، بعد إصدارها لألبومها الأخير التي تستكمل تسجيله في الوقت الحالي.

بعد إعلان اعتزالها.. جمهور إليسا: "قرارك غير شخصي"

دعت الفنانة أصالة المطربة اللبنانية إليسا إلى التراجع عن قرار اعتزالها، الذي أعلنته اليوم، عقب إصدارها الألبوم الأخير الذي تعكف على تسجيله حاليًا.

أصالة تدعو إليسا للتراجع عن اعتزالها: نحتاجك بيننا

مفاجأة فجّرتها المطربة اللبنانية إليسا لجمهورها في مختلف أنحاء الوطن العربي، عندما كشفت أن ألبومها المقبل هو الأخير لها، وذلك بعد ما وصفت المجال الفني بـ"المافيا"، وذلك عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وأساء البعض تفسير كلمات إليسا ليعتبرها البعض إعلان باعتزال الغناء.

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"ألبومي الأخير" جملة ضمن تصريح أعلنت به المطربة عن إليسا اعتزالها الغنا، في تغريدة لها عبر "تويتر"، معلنة خلالها الغضب على "مافيا الفن" بألبوم قررت أن يكون الأخير، متكتمة على تفاصيل إنتاجه وخروجه للنور.

"يا وجعي".. قصة ألبوم أخير أعلنت إليسا به الغضب على "مافيا الفن"

صدمت المطربة اللبنانية إليسا متابعيها ومعجبيها بخبر اعتزالها الفن، عبر صفحتها الموثقة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حيث كتبت "أحضر ألبومي الأخير بكل حب وشغف، وسيكون الأخير في مسيرتي الفنية، وأعلن ذلك القرار بقلب حزين ولكنه عن قناعة لأنني لا أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا، ولا أستطيع إنتاج ألبومات".

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فأجا بعض الفنانين جمهورهم باعتزالهم الفن، لعدة أسباب لتسود حالة من الاستياء بين محبيهم ويطالبونهم بالعودة مرة أخرى والتراجع عن قرار الاعتزال حتى لا يخسرهم الفن ومحبيهم، نظرا لقاماتهم الكبيرة في الوسط الغنائي خاصة.

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حالة من الحزن الممزوجة بالغضب سيطرت على محبي ومتابعي إليسا بعد إعلانها رغبتها في الابتعاد عن الوسط الفني بعد ألبومها الأخير الذي تحضر له الآن، ولم يقتصر الأمر على جمهورها فقط بل على سارت على النهج نفسه مجموعة من الفنانين والإعلاميين الذين أبدوا استيائهم من قرار المطربة اللبنانية، أبرزهم منة شلبي التي علقت قائلة: "إليسا أنت فريدة من نوعك، تغنين بروحك المليئة بالشغف، بإحساس وقوة".

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أعلن وديع النجار، الصديق المقرب من الفنانة اللبنانية إليسا، عن رفضه لقرار اعتزالها، مؤكداً أنه سيحاول معها لإثنائها عن قرارها.

ونشر النجار، صورة تجمعه بإليسا، عبر حسابه الرسمي بتطبيق "انستجرام"، وعلق عليها قائلاً: "مش رح نقبل تتركي، الساحة بتفضى دونها".

صديق إليسا عن اعتزال المطربة اللبنانية الفن: "مش هنقبل.. الساحة بتفضى"

دعا الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع على شاشة "mbc مصر" الفنانة إليسا للتراجع عن قرار اعتزالها الفن والغناء، الذي أعلنته اليوم.

أديب يدعو إليسا للتراجع عن اعتزالها: سيدتي العزيزة أنت لا تملكين نفسكأعلنت الفنانة إليسا، عن اعتزالها الفن والغناء بشكل نهائي عقب إصدارها الألبوم الأخير الذي تعكف على تسجيله حاليًا، والذي يعد الأخير لها في تعاقدها مع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات".

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