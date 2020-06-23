 وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعى "ممشى أهل مصر" وتطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع "ممشى أهل مصر"، ومشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، وذلك بحضور قيادات الوزارة.

وأوضح الوزير أنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذى لمشروع "ممشى أهل مصر"، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على كورنيش النيل بامتداد ٢ كم بدءاً من كوبرى ١٥ مايو، وانتهاءً بكوبرى إمبابة، موجهاً بالإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الهام، ليكون متنفسا لسكان القاهرة، من ناحية الاستمتاع بمياه نهر النيل والمنشآت السياحية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم أيضاً استعراض الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، وموقف تنفيذ 3 أبراج سكنية، مُخصصة لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، وتضم برجين يتكون كل منهما من (بدروم "جراج سفلى" + دور أرضى "تجارى" + دور أول "جراج علوى" + 16 دورا سكنيا، وبه 10 مصاعد و4 مداخل)، بينما يتكون البرج الثالث من (دور أرضى "تجارى" + 10 أدوار سكنية، وبه 3 مصاعد).