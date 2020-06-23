"عين شمس" تكرم أساتذة الألسن الحاصلين على مكافأة النشر الدولي للأبحاث

نظمت جامعة عين شمس صباح اليوم، برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، للمرة الثانية، مراسم الاحتفال النصف سنوي لتكريم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على مكافأة النشر الدولي للأبحاث على مستوى كليات الجامعة للدفعة 24، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات.

وأكد رئيس الجامعة، حرص إدارة الجامعة على تكريم أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على مكافأة النشر الدولي للأبحاث إيمانًا من إدارة الجامعة بأهمية تشجيعهم، وزيادة معدلات النشر الدولي للأبحاث، والارتقاء بالتصنيف العالمي للجامعة، كذلك أوصى بالعمل على تقديم أبحاث علمية مشتركة مع مختلف بلدان العالم لرفع كفاءة الناشرين المصريين في مجال اللغات.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشؤن الدراسات العليا والبحوث، إلى أنّ اليوم شهد تكريم الدفعة 24 يناير 2019، مؤكدًا صرف الدفعات من 2013 حتى 2019، خلال الفترة من يوليو 2017 حتى 21 يونيو 2020، ويعد هذا إنجاز لقطاع الدراسات العليا والجامعة في تكريم المتميزين، ما كان له الأثر الإيجابي على تصنيف الجامعة وظهورها كرائد للبحث العلمي في مصر وأن تحتل مركزا متميزا في جميع التصنيفات العالمية وتم تكريم أكثر من 250 باحثا لنشرهم أكثر من 300 بحث دولي وعلمي.