رطم رأسه في الحائط.. شاب يحاول الانتحار لخلافات المصاهرة بسوهاج

أصيب شاب بجروح وكدمات بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، بعدما رطم رأسه في الحائط محاولا الانتحار، لخلافات بينه وبين أهل زوجته بدائرة مركز دارالسلام بسوهاج.

تلقى اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول بوصول "أيمن.م.ع" 25 عاما، عامل، ويقيم بناحية الشيخ بطيخ دائرة المركز، مصاباً بكدمات وجروح متفرقة بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وجرى تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والده "منصور.ع.ف"، 53 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، أفاد بإصابه نجله نفسه لوجود خلافات مصاهرة بينه وبين أهل زوجته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.